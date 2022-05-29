    
Главная Новости Харькова Общество Метро спасает жителей Харькова от ночных обстрелов
29.05.2022  17:57   Дмитрий Колоней

Метро спасает жителей Харькова от ночных обстрелов

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в телеэфире.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, в эфире Национального телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил:
  
«Мы запустили общественный транспорт, тем не менее метро будет служить убежищем в ночное время, и днем люди могут укрываться в метро», - отметил городской голова. 
 
Руководитель города, подчеркнул, что сейчас все входы на станции метрополитена открыты. 
 
Игорь Терехов оценил ситуацию в городе напряженная. Сегодня российская армия в очередной раз обстреляла одну из частей города, поэтому горожане должны быть осторожными.
 
«Несмотря на то, что открываются многие производства, кафе, рестораны, опасность обстрелов, ракетных ударов остается. Люди, которые возвращаются в Харьков после эвакуации, приезжают в другой город, который нещадно обстреливался российским агрессором с начала войны. Да, открыты магазины, аптеки, инфраструктура работает благодаря коммунальным службам, но идет жестокая война», - подчеркнул мэр Харькова.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков, метро, убежища
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.05 Власть Государство даст Харькову гарантии под инвестиции 27.05 Общество Харьков будущего: Игорь Терехов и архитекторы обсудили перспективы мегаполиса 26.05 Общество Чешская благотворительная организация придет на помощь Харькову
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 