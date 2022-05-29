29.05.2022 17:57 Дмитрий Колоней
Метро спасает жителей Харькова от ночных обстрелов
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в телеэфире.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, в эфире Национального телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил:
«Мы запустили общественный транспорт, тем не менее метро будет служить убежищем в ночное время, и днем люди могут укрываться в метро», - отметил городской голова.
Руководитель города, подчеркнул, что сейчас все входы на станции метрополитена открыты.
Игорь Терехов оценил ситуацию в городе напряженная. Сегодня российская армия в очередной раз обстреляла одну из частей города, поэтому горожане должны быть осторожными.
«Несмотря на то, что открываются многие производства, кафе, рестораны, опасность обстрелов, ракетных ударов остается. Люди, которые возвращаются в Харьков после эвакуации, приезжают в другой город, который нещадно обстреливался российским агрессором с начала войны. Да, открыты магазины, аптеки, инфраструктура работает благодаря коммунальным службам, но идет жестокая война», - подчеркнул мэр Харькова.
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