29.05.2022 17:57 Дмитрий Колоней

Метро спасает жителей Харькова от ночных обстрелов

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в телеэфире.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , в эфире Национального телемарафона Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил:

«Мы запустили общественный транспорт, тем не менее метро будет служить убежищем в ночное время, и днем люди могут укрываться в метро», - отметил городской голова.

Руководитель города, подчеркнул, что сейчас все входы на станции метрополитена открыты.

Игорь Терехов оценил ситуацию в городе напряженная. Сегодня российская армия в очередной раз обстреляла одну из частей города, поэтому горожане должны быть осторожными.

«Несмотря на то, что открываются многие производства, кафе, рестораны, опасность обстрелов, ракетных ударов остается. Люди, которые возвращаются в Харьков после эвакуации, приезжают в другой город, который нещадно обстреливался российским агрессором с начала войны. Да, открыты магазины, аптеки, инфраструктура работает благодаря коммунальным службам, но идет жестокая война», - подчеркнул мэр Харькова.