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24.02.2022  11:27   

Вторжение России: мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан оставаться дома

Видеообращение Харьковского городского головы Игоря Терехова размещено на Телеграмм-канале мэра.


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Как сообщает РЕДПОСТ, мэр Харькова Игорь Терехов, в трудное время агрессии России, обратился к жителям Первой столицы: 

"Дорогие харьковчане 

Я, городской голова Игорь Терехов сейчас, 24 февраля 2022 года в 11 часов утра в Харькове,Я пррошу вас оставаться дома. Я прошу вас соблюдать спокойствие.

Мы с вами переживаем тяжелые времена. Все наши службы работают по обеспечению жизнедеятельности города.

Мы выстоим , мы - вместе , мы - харьковчане".

 

 

Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков
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