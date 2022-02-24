24.02.2022 11:27

Вторжение России: мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан оставаться дома

Видеообращение Харьковского городского головы Игоря Терехова размещено на Телеграмм-канале мэра.



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Как сообщает РЕДПОСТ, мэр Харькова Игорь Терехов, в трудное время агрессии России, обратился к жителям Первой столицы:

"Дорогие харьковчане

Я, городской голова Игорь Терехов сейчас, 24 февраля 2022 года в 11 часов утра в Харькове,Я пррошу вас оставаться дома. Я прошу вас соблюдать спокойствие.

Мы с вами переживаем тяжелые времена. Все наши службы работают по обеспечению жизнедеятельности города.

Мы выстоим , мы - вместе , мы - харьковчане".