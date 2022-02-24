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24.02.2022  12:28   Дмитрий Колоней

Полиция просит сообщать о подозрительных людях в Харькове

Особое внимание в Харькове - на людей с элементами красного цвета на одежде.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции стражди порядка усилили меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства. Полицейские наряды обеспечивают безопасность граждан и общественный порядок.
 
Но полиция  просит обращать внимание людей на подозрительныхhttps://redpost.com.ua/news/1242133-po-harkovu-otkryivayutsya-bomboubezhischa людей и предметы и сообщать на спецлинию полиции 102. Также правоохранители просят всех гражданских граждан не выходить на улицу в форменной или тактической одежде.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  агрессия россии, подозрительные лица, харьков
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