24.02.2022 13:30 Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: под Харьковом взрыв снаряда в высотке унес жизнь мальчика, пожар ликвидирован (фото)

В пригороде Харькова пожар в многоквартирном доме тушили три подразделения огнеборцев.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, 24 февраля 2022 года в 08:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по адресу: г. Чугуев, микрорайон Авиатор, дом. №157. Он возник в результате вражеского обстрела.

К месту происшествия выехало 3 оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 автомобиль первой помощи и автолестница. На момент прибытия спасателей горели балконы квартир на втором и третьем этажах, а также квартира на четвертом. Общая площадь пожара составила около 100 кв.м.

От взрыва погиб несовершеннолетний мальчик. Есть раненые. Спасатели эвакуировали из горящего дома 15 его обитателей. В 09:50 произошла локализация огня, его потушили в 11:14.