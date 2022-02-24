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24.02.2022  14:33   Дмитрий Колоней

Агрессия РФ: потушены восемь пожаров, вызванных обстрелами на Харьковщине (фото)

Оперативная информация по состоянию на 12:00 24 февраля 2022 года на Харьковщине.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС, огнеборцы справились с пожарами, вызванными вражескими обстрелами. Они произошли на гражданских  и  оенных объектах: 
 
- Лозовский район, Лозовская городская тергромада, с. Катериновка;
– Харьковский р-н, с. Бобровка;
– Харьковский р-н., с. Бобровка (попадание снаряда в автомобиль);
– г. Чугуев, ул. Мичурина;
- г. Чугуев, м/р-н Авиатор, дом. 157 (есть пострадавшие среди гражданских, 1 погибший);
– г. Чугуев, ул. Ломоносова, 114;
- г. Харьков, пр-зд Кольцевой 2а;
– Купянский р-н, Ольховатская ОТГ, с. Приколотное.
 
 
 
 

 

Тэги:  агрессия рф, пожар, харьков, обстрел
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