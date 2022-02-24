24.02.2022 15:08 Дмитрий Колоней

В Харькове можно воспользоваться интерактивной картой укрытий

Нужно выбрать раздел «Укрытие» и закрыть, и будут показаны на карте все места, где есть укрытия.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, харковчане в случае необходимости могут воспользоваться интерактивной картой укрытий. Найти карту можно на сайте https://smart.gis.digital.

Ранее обратившийся к жителям Харькова мэр Игорь Терехов попросил быть сегодня дома и по возможности сохранять спокойствие.

Напомним, в Харькове есть более 4,2 тыс. простейших укрытий в жилых домах, более 300 защитных сооружений на предприятиях, 30 станций метро, 53 подземных перехода, 24 паркинга.