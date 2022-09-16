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16.09.2022  12:40   Віталій Хінєвіч

В Україні розроблять нові вимоги до укриттів у школах

Пройшла нарада з МОН, Мінрегіоном, МВС та ДСНС щодо облаштування захисних споруд у закладах середньої освіти.

нарада
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прем‘єр-міністра України Дениса Шмигаля.
 
Повідомляється, що всі школи повинні бути обладнані надійними укриттями за новими стандартами. За інформацією Міносвіти, на сьогодні 68% шкіл мають укриття. Для порівняння, на початку липня було 11%.
 
«Дав завдання створити робочу групу, результатом діяльності якої стануть чіткі параметри захисних споруд, необхідні зміни в проєктну документацію, виділення коштів і, власне, реалізація проєкту з облаштування укриттів в освітніх закладах. Всі школи повинні бути обладнані надійними укриттями. Там де укриття всередині шкіл, і за даними ДСНС, потребують укріплення — укріпити. Де неможливо укріпити — збудувати поряд нові»,- розповів Денис Шмигаль.
 
Нагадаємо, Європейський марафон фізкультурно-оздоровчих подій відбудеться в Україні.
 
Источник:   Денис Шмигаль
 Тэги:  школы, укрытия
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