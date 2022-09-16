16.09.2022 11:55 Віталій Хінєвіч

Європейський марафон фізкультурно-оздоровчих подій відбудеться в Україні

З 20 до 30 вересня 2022 року в Україні відбудеться Європейський марафон фізкультурно-оздоровчих подій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що заходи організовані ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» спільно з Комітетом з фізичного виховання та спорту МОН у межах реалізації проєкту «Будь активним заради миру!».

Розклад подій:

20 вересня – вебінар

«Підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи закладу освіти НУШ в умовах воєнного стану». Під час онлайн-зустрічі учасники зможуть отримати консультації щодо участі у марафоні фізкультурно-оздоровчих подій.

Початок о 14:00.

23 вересня – Всеукраїнський день «BEACTIVE DAY».

Організатори марафону закликають учителів провести у закладах освіти фізичні активності для учнів під гаслом «Будь активним! / Be Active!» та опублікувати у соціальних мережах «Інстаграм» та «Фейсбук» фотографії та відео з хештегами #beactiveday, #beactive4peace, #ua_active, #imzo, унікальним хештегом закладу освіти та тегами @ua_active, @europe_active. Діти можуть виконувати вправи онлайн та офлайн, самостійно або разом із друзями. Вчителі фізичної культури найактивніших закладів освіти отримають брендовані футболки «BEACTIVE DAY».

Також у цей день буде проведено спеціальний відеомарафон, до якого зможуть долучитися усі охочі, аби поділитися своїми активностями з іншими учасниками на платформі «Zoom».

24 вересня – зустріч учасників «BEACTIVE DAY» у Києві.

У цей день відбудеться фізкультурно-оздоровчий захід, у програмі якого – активності для дітей і презентації інноваційних варіативних модулів з фізичної культури від руху «Junior» (регбі 5, бадмінтон, флорбол, чирлідинг, гандбол, фризбі, сквош та інші), численні майстер-класи від найкращих фітнес-інструкторів України, зона йоги та реабілітації, лекції лідерів думок та провідних фахівців освітньої галузі, подарунки організаційного комітету.

З міркувань безпеки про час та місце проведення заходу учасникам буде повідомлено особисто.

30 вересня – тематичі заходи у межах Європейських днів шкільного спорту.

Мета події – заохотити школярів приділяти 60-120 хвилин на день фізичній активності.

Організатори закликають учасників активно ділитися у соціальних мережах враженнями про програму. Для участі у будь-якому заході марафону фізкультурно-оздоровчих подій потрібно зареєструватися за посиланням