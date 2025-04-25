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25.04.2025  20:49   Дмитро Колонєй

Мешканців Харківщини запрошують на Всеукраїнський спортивний марафон

Захід, у якому можуть взяти участь житьелі Харківщини відбудеться у межах Національного Фестивалю "Код Нації".


Мешканців Харківщини запрошують на Всеукраїнський спортивний марафон
Як повідомляє РЕДПОСТ, Всеукраїнський спортивний марафон "Крок" до Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку проводиться вже вп'яте у межах Національного Фестивалю "Код Нації".
 
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Головною метою змагання є проведення спортивних заходів благодійного спрямування для популяризації ідеї здорової нації та активного способу життя; підвищенню та розвитку українського духу в суспільстві; залученню представників з усіх областей України для утвердження моральної, духовної, національної свідомості та єдності українського народу.
 
Марафон відбудеться у кілька етапів:
 
  • до 9 травня — подача заявок на участь;
  • до 11 травня — реєстрація результатів забігів/заїздів учасниками;
  • 15 травня — оголошення переможців;
  • до 31 травня — надсилання дипломів та дарунків учасникам і переможцям.
 
Цьогоріч у межах п'ятого Марафону введено "вільну дистанцію" в усіх категоріях. Це дозволяє будь-кому з учасників поставити власну ціль-дистанцію (від 1 км), подолати її та перемогти.
 
У межах волонтерської ініціативи Національного Фестивалю "Код Нації" весь прибуток з донатів, отриманих благодійним фондом "Відсоток Небайдужих", буде передано на підтримку Збройних Сил України. Звіти про використання коштів регулярно публікуватимуться організаторами на офіційних сторінках Фестивалю у соціальних мережах.
 
Умови участі у Всеукраїнському спортивному марафоні "Крок" можна дізнатися на сайті.
 
Тэги:  спорт, марафон, харків
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