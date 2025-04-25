25.04.2025 20:49 Дмитро Колонєй
Мешканців Харківщини запрошують на Всеукраїнський спортивний марафон
Захід, у якому можуть взяти участь житьелі Харківщини відбудеться у межах Національного Фестивалю "Код Нації".
Мешканців Харківщини запрошують на Всеукраїнський спортивний марафон
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Всеукраїнський спортивний марафон "Крок" до Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку проводиться вже вп'яте у межах Національного Фестивалю "Код Нації".
Головною метою змагання є проведення спортивних заходів благодійного спрямування для популяризації ідеї здорової нації та активного способу життя; підвищенню та розвитку українського духу в суспільстві; залученню представників з усіх областей України для утвердження моральної, духовної, національної свідомості та єдності українського народу.
Марафон відбудеться у кілька етапів:
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до 9 травня — подача заявок на участь;
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до 11 травня — реєстрація результатів забігів/заїздів учасниками;
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15 травня — оголошення переможців;
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до 31 травня — надсилання дипломів та дарунків учасникам і переможцям.
Цьогоріч у межах п'ятого Марафону введено "вільну дистанцію" в усіх категоріях. Це дозволяє будь-кому з учасників поставити власну ціль-дистанцію (від 1 км), подолати її та перемогти.
У межах волонтерської ініціативи Національного Фестивалю "Код Нації" весь прибуток з донатів, отриманих благодійним фондом "Відсоток Небайдужих", буде передано на підтримку Збройних Сил України. Звіти про використання коштів регулярно публікуватимуться організаторами на офіційних сторінках Фестивалю у соціальних мережах.
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