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25.04.2025  21:49   Дмитро Колонєй

Готуємо запечений багет із куркою

Фаршировані човники стануть відмінним перекушуванням, якщо потрібно щось ситніше.

 
Як пише РЕДПОСТ, страва відрізняється простотою приготування та потребує мінімальних зусиль. До того ж його легко адаптувати під різні смаки та дієтичні уподобання, додаючи в начинку овочі, сир, спеції, зелень або соуси.
 

Запечений багет із куркою

 

Продукти:

 
  • 1 багет,
  • 1 куряче філе,
  • 200 г печериць,
  • 100-150 г помідорів,
  • 1 цибулина,
  • 100 г сметани,
  • 100 г твердого сиру,
  • 1 пучок зелені,
  • спеції.
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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Дрібно нарізати, приправити та обсмажити куряче філе протягом 5-6 хвилин.
  2. Подрібнити цибулю.
  3. Всипати подрібнену цибулю.
  4. Смажити цибулю ще 3 хвилини.
  5. Додати туди ж нарізані печериці.
  6. Протушкувати разом 8-10 хвилин.
  7. Помішувати.
  8. Залити сметаною
  9. Приправити
  10. Готувати ще 2 хвилини.
  11. Розрізати багет на човники.
  12. Видалити м'якуш.
  13. Наповнити все раніше начинкою.
  14. Розкласти часточки помідорів.
  15. Посипати рубаною зеленню та тертим сиром.
  16. Запікати 15-20 хвилин в духовці при 200 градусах.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати пиріжки з цілим яйцем.
 
 
Тэги:  рецепт, закуска, багет, помідори, м'ясо, курка
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