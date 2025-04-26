Прогноз погоди у Харкові на 26 квітня

Ранкові хмари затримаються у Харкові до вечора, а потім розсіються. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
26 квітня очікується хмарна погода. Вдень короткочасний дощ. Місцями гроза.
Вітер північний, 7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 10 – 15°, місцями 18 – 23° тепла.
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Зірки схиляють до активності, але організм прагнутиме відпочинку – можливий внутрішній дисбаланс. Щоб уникнути хаосу, краще відкласти справи й присвятити день відновленню сил.
Ранкові хмари затримаються у Харкові до вечора, а потім розсіються. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
26 квітня 1986 року Чорнобильська АЕС стала символом найбільшої в історії людства техногенної катастрофи.
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