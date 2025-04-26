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26.04.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 квітня

Ранкові хмари затримаються у Харкові до вечора, а потім розсіються. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 квітня очікується хмарна погода. Вдень короткочасний дощ. Місцями гроза.

Вітер північний, 7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 10 – 15°, місцями 18 – 23° тепла.

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Народні прикмети

  • Зоряне небо обіцяє врожайний рік.
  • Зозуля голосно і протяжно кричить — до теплих днів.
  • Наші пращури спостерігали за виділенням березового соку: якщо у берези було багато соку, вважалось, що літо буде дощовим.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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