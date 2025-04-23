23.04.2025 21:42 Дмитро Колонєй
Готуємо пиріжки з цілим яйцем
Страва, яку врятує, якщо залишається багато варених яєць після Великодня.
Як пише РЕДПОСТ
, ці пиріжки готуються просто і не заберуть багато часу. Це відмінний варіант перекушування, який можна взяти з собою в дорогу або на природу. Ці пиріжки дуже смачно їсти теплими з вершковим маслом, а також з молоком чи чаєм. Але в холодному вигляді вони теж добрі.
Що варто врахувати
Пропорції розраховані під 15% сметану, чим вона жирніша, тим смачніше виходять пиріжки.
Якщо будете використовувати сметану іншої жирності, для рідкої сметани необхідно збільшити кількість борошна, а для жирнішої - зменшити.
Пиріжки з цілим яйцем
Продукти на 3 порції:
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Яйце куряче - 6 шт.
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Сметана (краще 15%) - 1 чаш. (250 мл)
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Борошно житнє - 2 чаш.(250 мл)
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Сіль – до смаку
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Масло вершкове – 20 г для змащування пиріжків
Покроковий рецепт приготування:
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Житнє борошно просіяти,
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У велику миску вилити сметану
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Посолити і, підсипаючи частинами муку|борошно|, замісити тісто.
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Тісто має бути м'яким, але не липким.
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Сформувати із тесту кулю.
-
Накрити мискою.
-
Залишити вистоюватись на півгодини.
-
Тісто розділити на 6 рівних частин.
-
Кожну частину розкотити в коржик завтовшки 4-5 мм.
-
У середину коржика покласти яйце.
-
Загорнути яйце в тісто будь-яким способом.
-
Добре защипати краї.
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Зрізати зайве тісто.
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Можна сплести кіску.
-
Духовку розігріти до 190-200 градусів.
-
Застелити противень пергаментом.
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Викласти пиріжки на противень.
-
Випікати 20-25 хвилин|мінути| або до золотистості.
-
Готові пиріжки вийняти із духовки.
-
Відразу змастити вершковим маслом.
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Накрити чистим рушником і дати трохи відпочити.
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Подавати пиріжки зі свіжими овочами та зеленню.
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