23.04.2025 21:42 Дмитро Колонєй

Готуємо пиріжки з цілим яйцем

Страва, яку врятує, якщо залишається багато варених яєць після Великодня.

Як пише РЕДПОСТ , ці пиріжки готуються просто і не заберуть багато часу. Це відмінний варіант перекушування, який можна взяти з собою в дорогу або на природу. Ці пиріжки дуже смачно їсти теплими з вершковим маслом, а також з молоком чи чаєм. Але в холодному вигляді вони теж добрі.

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Що варто врахувати

Пропорції розраховані під 15% сметану, чим вона жирніша, тим смачніше виходять пиріжки.

Якщо будете використовувати сметану іншої жирності, для рідкої сметани необхідно збільшити кількість борошна, а для жирнішої - зменшити.

Пиріжки з цілим яйцем

Продукти на 3 порції:

Яйце куряче - 6 шт.

Сметана (краще 15%) - 1 чаш. (250 мл)

Борошно житнє - 2 чаш.(250 мл)

Сіль – до смаку

Масло вершкове – 20 г для змащування пиріжків

Покроковий рецепт приготування:

Житнє борошно просіяти, У велику миску вилити сметану Посолити і, підсипаючи частинами муку|борошно|, замісити тісто. Тісто має бути м'яким, але не липким. Сформувати із тесту кулю. Накрити мискою. Залишити вистоюватись на півгодини. Тісто розділити на 6 рівних частин. Кожну частину розкотити в коржик завтовшки 4-5 мм. У середину коржика покласти яйце. Загорнути яйце в тісто будь-яким способом. Добре защипати краї. Зрізати зайве тісто. Можна сплести кіску. Духовку розігріти до 190-200 градусів. Застелити противень пергаментом. Викласти пиріжки на противень. Випікати 20-25 хвилин|мінути| або до золотистості. Готові пиріжки вийняти із духовки. Відразу змастити вершковим маслом. Накрити чистим рушником і дати трохи відпочити. Подавати пиріжки зі свіжими овочами та зеленню.