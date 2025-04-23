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23.04.2025  21:42   Дмитро Колонєй

Готуємо пиріжки з цілим яйцем

Страва, яку врятує, якщо залишається багато варених яєць після Великодня.

 
Як пише РЕДПОСТ, ці пиріжки готуються просто і не заберуть багато часу. Це відмінний варіант перекушування, який можна взяти з собою в дорогу або на природу. Ці пиріжки дуже смачно їсти теплими з вершковим маслом, а також з молоком чи чаєм. Але в холодному вигляді вони теж добрі.
 
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Що варто врахувати

 
Пропорції розраховані під 15% сметану, чим вона жирніша, тим смачніше виходять пиріжки.
Якщо будете використовувати сметану іншої жирності, для рідкої сметани необхідно збільшити кількість борошна, а для жирнішої - зменшити.
 

Пиріжки з цілим яйцем

Продукти на 3 порції:

  • Яйце куряче - 6 шт.
  • Сметана (краще 15%) - 1 чаш. (250 мл)
  • Борошно житнє - 2 чаш.(250 мл)
  • Сіль – до смаку
  • Масло вершкове – 20 г для змащування пиріжків
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Житнє борошно просіяти,
  2. У велику миску вилити сметану
  3. Посолити і, підсипаючи частинами муку|борошно|, замісити тісто.
  4. Тісто має бути м'яким, але не липким.
  5. Сформувати із тесту кулю.
  6. Накрити мискою.
  7. Залишити вистоюватись на півгодини.
  8. Тісто розділити на 6 рівних частин.
  9. Кожну частину розкотити в коржик завтовшки 4-5 мм.
  10. У середину коржика покласти яйце.
  11. Загорнути яйце в тісто будь-яким способом.
  12. Добре защипати краї.
  13. Зрізати зайве тісто.
  14. Можна сплести кіску.
  15. Духовку розігріти до 190-200 градусів.
  16. Застелити противень пергаментом.
  17. Викласти пиріжки на противень.
  18. Випікати 20-25 хвилин|мінути| або до золотистості.
  19. Готові пиріжки вийняти із духовки.
  20. Відразу змастити вершковим маслом.
  21. Накрити чистим рушником і дати трохи відпочити.
  22. Подавати пиріжки зі свіжими овочами та зеленню.
 
Тэги:  рецепт, великдень, пиріжки, яйця, сметана, борошно, масло
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