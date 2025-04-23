23.04.2025 21:17 Дмитро Колонєй

Отримав вирок злодюга, який побив та пограбував мешканця Харківщини

У суді на Харківщині довели провину розбійника, який напав на лозівчанина та був спійманий на гарячому.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 28-річний чоловік 28 березня 2024 року раніше судимий чоловік, іх незнятою й непогашеною судимістю, близько 22 години, поблизу одного з магазинів у Лозовій побачив місцевого мешканця, напав на потерпілого і став бити його по різних частинах тіла та не зупинився навіть тоді, коли той впав на землю. Потім фігурант забрав мобільний телефон потерпілого. Однак втекти йому не вдалось, бо невдовзі на місце події прибули правоохоронці.

У суді обвинувачений визнав вину частково, стверджуючи, що потерпілий сам спровокував його на бійку. А телефон він нібито забрав, бо подумав, що це його ґаджет і зрозумів, що це не так лише через певний час.

Обвинувальний вирок - 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна - виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пограбували неповнолітнього хлопчика.