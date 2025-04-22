22.04.2025 14:50 Віталій Хіневич

Харків'янин зґвалтував та пограбував 17-річну дівчинку

Харків’янин, який раніше вже мав проблеми із законом та притягався до кримінальної відповідальності за грабіж, 14 червня 2021 року вчинив новий злочин.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Близько 12 години дня 47-річний чоловік побачив у кафе двох дівчат, яким було по 17 років та підсів до них, щоб познайомитись.

Під вигаданим приводом, що нібито знає подробиці трагічної загибелі в ДТП батька однієї з дівчат у аварії та навіть має відповідне відео, зловмисник, запропонував неповнолітнім разом поїхати до хостелу.

Дорогою чоловік купив алкоголь, який розпив разом з дівчатами. Скориставшись безпорадним станом однієї з них, чоловік зачинився з нею в кімнаті та зґвалтував, після чого забрав її мобільний телефон, який лежав на тумбочці, та покинув місце злочину.

На суд фігурант очікував, перебуваючи під вартою. Під час судового розгляду він свою вину не визнав. Чоловік заявив, що усе відбувалось за добровільної згоди потерпілої, однак його версія спростована доказами, наданими стороною обвинувачення.

Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що повідомлено про підозру 71-річному чоловіку, який вбив жінку на ринку Харкова.