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22.04.2025  14:30   Віталій Хіневич

Ворог атакував безпілотниками 4 райони Харкова

В період з 12:55 до 13:36 зафіксовано масований обстріл безпілотниками типу «Шахед» у чотирьох районах міста Харків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Під ударом опинився Шевченківський район, Салтівський район, Київський район, Новобаварський район.
 
Також відомо про 7 постраждалих.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти вдарили по Дергачах.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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