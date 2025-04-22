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22.04.2025  14:15   

Ігор Терехов прокоментував видобуток піску в Жихорі

Харківський міський голова Ігор Терехов прокоментував спроби підприємства видобувати пісок у мікрорайоні Жихор.

 
Під час спілкування з журналістами мер наголосив, що позиція міської влади в цьому питанні повністю збігається з інтересами місцевих мешканців і залишається непохитною - влада буде на боці людей, передає РЕДПОСТ. 
 
За його словами, це не перша спроба видобувати пісок і газ у цьому районі, однак усі попередні спроби були заблоковані. 
 
«Там дуже мальовнича місцевість: є ліс і водойма. Міська влада, як і люди, які там мешкають, - проти цієї ініціативи. Бізнес не може розвиватися всупереч інтересам громадян, тому ми підтримуємо харків’ян у цьому питанні», - підкреслив Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові встановили новий насос на водопровідній станції, що обслуговує три райони міста.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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