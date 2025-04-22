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22.04.2025  13:51   Рита Парфенова

У Харкові 21 квітня зафіксували новий температурний рекорд

Погода у Харкові 21 квітня встановила новий історичний максимум: +24,4°С. Попередній рекорд тримався пів століття.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

У понеділок, 21 квітня, у Харкові було зафіксовано новий температурний рекорд для цього дня. Повітря прогрілося до +24,4°С – це найвищий показник за весь період спостережень.

Як повідомили метеорологи, попередній максимум температури в цей день був встановлений у 1975 році і становив +23,7°С. Таким чином, цьогорічна температура перевищила давній рекорд на 0,7 градуса.

Фахівці пов’язують такі погодні аномалії зі зміною клімату та глобальним потеплінням, що все частіше призводить до незвично високих температур у нетипові для цього періоди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що березень у Харкові виявився найтеплішим за 80 років.

Тэги:  рекорд, харків
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