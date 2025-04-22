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22.04.2025  11:37   Рита Парфенова

Повідомлено про підозру 71-річному чоловіку, який вбив жінку на ринку Харкова

Довічне ув’язнення за розбій і умисне вбивство загрожує чоловікові, який скоїв жорстокий злочин – вбивство з розбоєм.

підозра

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Нагадаємо, трагедія сталася 21 квітня: до Харківського районного управління поліції №1 надійшло повідомлення про виявлення тіла жінки з ознаками насильницької смерті. Тіло 52-річної загиблої з численними колото-різаними ранами знайшли в одному з магазинів на вулиці Раєвської.

У ході слідства правоохоронці оперативно встановили маршрут пересування ймовірного зловмисника за допомогою записів з камер відеоспостереження. Виявилось, що чоловік пересувався на автомобілі, який вдалося ідентифікувати.

Зловмисником виявився 71-річний чоловік. Він викрав у вбитої жінки значну суму грошей – 77 280 гривень та 215 євро. Після затримання в його помешканні було проведено обшук, у ході якого поліцейські вилучили речові докази, що підтверджують його причетність до злочину.

Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі Харківського РУП №1 повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, поєднане з корисливим мотивом) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Обидві статті передбачають найсуворіше покарання – довічне позбавлення волі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, як поліцейські зловили вбивцю жінки на ринку у Харкові.
Тэги:  підозра, вбивство, харків
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