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22.04.2025  11:20   Віталій Хіневич

Масштабну пожежу в Балаклійському лісництві вдалося локалізувати

Рятувальники та працівники лісгоспу локалізували масштабну лісову пожежу у Балаклійському лісництві.


Масштабну пожежу в Балаклійському лісництві вдалося локалізувати
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
О 09:00 відбулась локалізація масштабної лісової пожежі у Балаклійському лісництві на площі 349 га. 
 
Наразі вживаються заходи щодо остаточної ліквідації окремих осередків горіння.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що В Ізюмському районі Харківщини рятувальники ліквідовують вогонь, що знищив понад 360 гектарів лісу й очерету. 
 
Тэги:  події, харків
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