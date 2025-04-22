22.04.2025 11:50 Віталій Хіневич

Погодні умови другої декади квітня в Харківській області: що кажуть синоптики

За оперативними даними, 13 - 14 квітня на території Харківської області відбувся перехід середніх добових температур повітря через + 10° у бік підвищення, що близько до середніх строків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Підвищений температурний режим сприяв активному росту та розвитку озимих, ранніх посівів ярих та зернобобових культур, рослини додали в рості, відбулися фазові зміни розвитку.

У зв'язку з відсутністю ефективних опадів упродовж другої декади квітня, низької відносної вологості повітря та помірного вітру відбувалося швидке висихання верхніх шарів ґрунту.

Упродовж декади в озимої пшениці тривало кущіння, на окремих полях північно-західного району відмічали початок стеблування.

На посівах ярого ячменю та гороху відмічали утворення 3 –го листка. На кінець декади загальний стан посівів оцінювався як добрий, подекуди задовільний.

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