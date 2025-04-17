17.04.2025 22:00 Дмитро Колонєй
7 чудових рецептів глазурі для великодньої паски
Просто спекти смачну та ароматну паску до свята мало.
Як пише РЕДПОСТ
глазур, за класичними уявленнями це візуальне втілення чистоти, світла та радості Воскресіння Христового. Білий колір часто асоціюється з духовною чистотою та урочистістю. Але це не заважає прикрасити паску глазуррю іншого кольору.
1. Глазур на желатині
Продукти:
-
1 ч.л. желатину
-
100 г сахарної пудрі,
-
4 ст.л.
-
щопітка ваніліну.
Покроковий рецепт приготування
-
Залити желатин 2 ложками води.
-
Позбавити на 20 хвилин.
-
Змішати цукрову пудру, ванілін та 2 ложки води.
-
Довести сироп до кипіння.
-
Зняти з вогню
-
Влити желатин.
-
Збити міксером до кремової текстури.
2. Глазур із сахарної пудри та лимонного соку
Продукти:
-
100 г сахарної пудрі,
-
20 мл соку лимону.
Покроковий рецепт приготування
-
Змішати інгредієнти до гладкої консистенції.
-
Додати пудру за потреби.
3. Класична білкова глазур
Продукти:
-
1 білок,
-
200 г сахарної пудрі,
-
0,5 ч.л. лимонного соку
Покроковий рецепт приготування
-
Збити білок з пудрою та соком 5-7 хв.
-
Додати трохи води до сметаноподібної густоти.
4. Шоколадна глазур
Продукти:
Покроковий рецепт приготування
-
Розтопити шоколад із олією.
-
Перемішати до однорідної глазурі.
5. Глазур з цукру та соку лимону
Продукти:
-
200 г цукру,
-
75 мл води,
-
1 ч. л.
Покроковий рецепт приготування
-
Розчинити цукор у воді,
-
Кип'ятити 5-6 хв.
-
Додати сік.
-
Остудити біля льоду.
-
Збити до білизни.
Апельсиново-шоколадна глазур
Продукти:
-
3 ст.л.
-
50 г вершкового масла,
-
90 г шоколаду,
-
кориця.
Покроковий рецепт приготування:
-
Розламати шоколад
-
Залити апельсиновим соком
-
Додати вершкове масло.
-
Поставити на плиту.
-
Варити на маленькому вогні, доки всі інгредієнти не розтануть.
-
Перемішати до однорідності.
7. Веганська глазур на аквафабі
Продукти:
-
40 мл аквафаби,
-
180 г сахарної пудрі,
-
20 г крохмалю.
-
200 гр. нуту
Покроковий рецепт приготування
-
Залити 200 г нуту великою кількістю води.
-
Залишити на 4 години.
-
Варити 45-50 хвилин на повільному вогні в пропорції 1:4.
-
Остудити нут прямо в рідині, тоді аквафаба буде густішою і насиченішою.
-
До 40 мл аквафаби додавати пудру та крохмаль, збиваючи.
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