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03.05.2024  21:33   Дмитро Колонєй

Рецепт сирної паски на Великдень

До цього класичного рецепту можна додати родзинки, сухофрукти, цукати чи горіхи на свій смак.

 
Як пише РЕДПОСТ, сирне тісто – один із найпоширеніших варіантів для паски. Вологе, м'яке, ніжне, і до смаку воно досить відрізняється від звичайного здобного.
 

Сирна паску на Великдень.

 

Продукти:

 
  • 250 г борошна,
  • 1 яйце,
  • 1 жовток,
  • 120 г жирного сиру,
  • 50 мл молока,
  • 30 г вершкового масла,
  • 10 г ванільного цукру,
  • 100 г цукру,
  • 4 г сухих дріжджів.

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Змішати тепле молоко, дріжджі та ложку цукру
  2. Залишити опару, що вийшла, на 20 хвилин.
  3. Блендером збити сир до однорідності.
  4. Окремо збити яйце, жовток та два види цукру до пишної білої маси. З'єднати яйця, сир, опару та м'яку олію
  5. Поступово втрутити борошно, що просіює.
  6. Залишити тісто в теплі на 2 години
  7. Вкласти тісто у форми
  8. Залишити у теплі ще на 1 годину.
  9. Випікати паски приблизно 40-45 хвилин|мінути| в духовці при 160 градусах.
 
Тэги:  рецепт, десерт, паска, великдень
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