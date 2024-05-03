03.05.2024 21:33 Дмитро Колонєй
Рецепт сирної паски на Великдень
До цього класичного рецепту можна додати родзинки, сухофрукти, цукати чи горіхи на свій смак.
Як пише РЕДПОСТ
, сирне тісто – один із найпоширеніших варіантів для паски. Вологе, м'яке, ніжне, і до смаку воно досить відрізняється від звичайного здобного.
Сирна паску на Великдень.
Продукти:
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250 г борошна,
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1 яйце,
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1 жовток,
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120 г жирного сиру,
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50 мл молока,
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30 г вершкового масла,
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10 г ванільного цукру,
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100 г цукру,
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4 г сухих дріжджів.
Покроковий рецепт приготування:
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Змішати тепле молоко, дріжджі та ложку цукру
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Залишити опару, що вийшла, на 20 хвилин.
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Блендером збити сир до однорідності.
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Окремо збити яйце, жовток та два види цукру до пишної білої маси. З'єднати яйця, сир, опару та м'яку олію
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Поступово втрутити борошно, що просіює.
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Залишити тісто в теплі на 2 години
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Вкласти тісто у форми
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Залишити у теплі ще на 1 годину.
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Випікати паски приблизно 40-45 хвилин|мінути| в духовці при 160 градусах.
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