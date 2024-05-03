03.05.2024 21:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік задушив свого знайомого

Фельдшер швидкої медичної допомоги виявив тіло чоловіка із слідами тілесних ушкоджень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

2 травня до відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що під час виїзду на виклик було виявлено тіло 67-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група.

На місці події поліцейські встановили, що під час спільного розпиття алкоголю між двома чоловіками стався конфлікт. Зловмисник вдарив кілька разів кулаком в обличчя знайомого, внаслідок чого потерпілий впав. Нападник, скориставшись моментом, схопив взуттєвий шнурок, накинув його навколо шиї знайомого та тиснув, поки останній не перестав подавати ознаки життя.

З місця події поліцейські вилучили речові докази.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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