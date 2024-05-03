    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області чоловік задушив свого знайомого
03.05.2024  21:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік задушив свого знайомого

Фельдшер швидкої медичної допомоги виявив тіло чоловіка із слідами тілесних ушкоджень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
2 травня до відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що під час виїзду на виклик було виявлено тіло 67-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.
За адресою виїжджала слідчо-оперативна група.
 
На місці події поліцейські  встановили, що під час спільного розпиття алкоголю між двома чоловіками стався конфлікт. Зловмисник вдарив кілька разів кулаком в обличчя знайомого, внаслідок чого потерпілий впав. Нападник, скориставшись моментом, схопив взуттєвий шнурок, накинув його навколо шиї  знайомого та тиснув, поки останній не перестав подавати ознаки життя.
З місця події поліцейські вилучили речові докази.
 
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років позбавлення волі.
 
 
Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину та вручено  клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що дуже нетверезого водія зупинили за кермом авто у Харкові.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.05 Надзвичайні події Поліція Харківщини працюватиме у посиленому режимі під час Великодніх свят 03.05 Надзвичайні події У Харкові чоловіка підозрюють у розбитті скла на зупинці громадського транспорту 02.05 Надзвичайні події На Харківщині чоловіка підозрюють у розбещенні неповнолітньої
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 