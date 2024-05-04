04.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 4 травня

У Харкові сьогодні очікується безхмарний ранок, але вже у середині дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Проте не передбачається опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

4 травня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 1–6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0–3°; вдень 12–17°.

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