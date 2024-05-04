04.05.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 4 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День підходить для організації та планування. Уникайте зайвої уваги начальства.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен демонструватиме чудове вміння працювати з інформацією! При необхідності він здатний віртуозно маніпулювати цифрами та фактами, а також аналізувати та робити правильні висновки. Завдяки цьому, Овен зможе справити враження на оточуючих навіть у питаннях, які не належать до його компетенції - тільки за рахунок свого вміння помічати деталі та проникати у саму суть.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Зірки радять Тельцю вирушити у творчий політ. Йому достатньо лише захотіти, щоб стати генератором нестандартних ідей! Для цього Тельцю не обов'язково бути художником чи письменником: у будь-якій справі, де потрібний креативний підхід, він зможе проявити себе на «відмінно». А от щодо точних наук ситуація буде зворотною, тому якщо робота Тельця пов'язана, наприклад, з бухгалтерією, йому краще зайнятися продумуванням стратегії, а не підрахунком нулів.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам слід бути акуратнішими з грошима – не важливо, чи їх власний це гаманець чи ні. День схиляє їх до спонтанних покупок, великих витрат, ризикованих вкладень та грошових авантюр. Завдяки такому марнотратному настрою, Близнюкам набагато легше втратити, ніж придбати. А це означає, що їм слід у цей день триматися подалі від грошей і всього, що пов'язано з ними.

Рак (22 червня – 23 липня)

За що б Рак не взявся, він схоплюватиме все на льоту! Його мозок обіцяє працювати чітко, як комп'ютер, завдяки чому Рак здатний не тільки оцінити чужі ідеї, але й зробити пару-трійку власних. У будь-яких справах, у яких Рак візьме участь, він прорахує всі кроки на кілька кроків уперед. Це допоможе йому діяти рішуче, але без помилок і знайти вигоду для себе навіть там, де ніхто з оточуючих цього не очікував!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лева очікує насичений емоціями день – причому переважно емоціями приємними. Ситуація може порадувати його якимись подіями чи очікуванням їх. Можливо, начальство пообіцяє Леву просування у кар'єрі, його чимось порадують близькі або на нього чекають якісь інші привабливі бонуси. Окрилений надіями та перспективами, він може весь день перебувати у стані приємного збудження. Однак, незважаючи на всі плюси, емоції відволікатимуть Лева від запланованих справ.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки радять Діві частіше прислухатися до голосу своєї інтуїції: вона не підведе! День надає їй хороший шанс отримати вигоду або зробити крок вгору кар'єрними сходами. Але скористатися цим шансом Діва зможе тільки якщо прийматиме рішення серцем, а не головою. Справа в тому, що для логічних висновків у Діви може не виявитися потрібної інформації, а ось її підсвідомість буде на висоті, даючи їй на подив слушні та прибуткові поради.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Кращим, що Терези можуть зробити, це відкрити у своєму житті нову сторінку. Зірки радять їм пошукати нові шляхи для вирішення звичних проблем, а заразом і внести у свої будні свіжий струмінь. Можливо, для цього Терезам потрібно по-новому розставити меблі в будинку, розробити свіжу стратегію у справах або оновити свій гардероб. Зробивши це, Терези можуть розраховувати на перспективний результат.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіона може чекати несподівана звістка, яка внесе корективи до його планів. Можливо, ця новина має відношення до особистого життя, а може вона пов'язана з якимись подіями у справах Скорпіона. Так чи інакше йому доведеться переглянути початковий графік. Не виключено, що чимало часу у нього піде на обговорення чи обмірковування новин, тому Скорпіонові нелегко виконатиме все, що він спочатку планував.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Для Стрільця – день рішучих дій! Щоб виграти бій, у нього спочатку треба вступити, і це слушний час для того, щоб почати битву, якщо вона вже назріла. Зірки наділяють Стрільця цілеспрямованістю, відвагою, умінням давати відсіч і жорстко стояти на своєму. Завдяки бійцівським якостям, Стрілець не тільки здатний піти врозріз думці оточуючих, а й відстояти свою точку зору і в результаті – здобути перемогу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може відчувати сумніви та коливання з будь-якого питання. Навіть у дрібницях Козерогу буде важко дійти рішення, так що він просто віддасть перевагу відкласти питання на потім або ж перекласти на чиїсь плечі. Натомість у невпевненості є й інша сторона: Козеріг не діятиме необдумано. Завдяки цьому можливість помилок у справах у обережного Козерога близька до абсолютного нуля.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Ситуація може вимагати від Водолія взятися за ті справи, які він уже давно відкладав у довгу скриньку. Можливо, він просто не знав, як до них підступитись! Якщо ж він не почне робити їх, то, не виключено, не зможе впоратися вже ніколи. Так що не варто шукати виправдання бездіяльності і лінощів - ніщо так не заважає просуванню вперед, як завали, що накопичилися. Розправившись з ними, Водолій позбавиться гир на своїх ногах!

Риби (20 лютого – 20 березня)

За що б Риби не взялися, їхні таланти важко не помітити і не оцінити! Вони здатні відмінно впоратися з будь-якою справою і показати себе навколишнім з найвигіднішого боку. Особливо сильне враження їм вдасться справити на тих, з ким Риби раніше знайомі не були. Тому якщо їх чекають зустрічі з новими людьми або ділові переговори – кращого дня для цього їм не знайти!