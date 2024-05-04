Гороскоп на 4 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День підходить для організації та планування. Уникайте зайвої уваги начальства.
Овен демонструватиме чудове вміння працювати з інформацією! При необхідності він здатний віртуозно маніпулювати цифрами та фактами, а також аналізувати та робити правильні висновки. Завдяки цьому, Овен зможе справити враження на оточуючих навіть у питаннях, які не належать до його компетенції - тільки за рахунок свого вміння помічати деталі та проникати у саму суть.
Зірки радять Тельцю вирушити у творчий політ. Йому достатньо лише захотіти, щоб стати генератором нестандартних ідей! Для цього Тельцю не обов'язково бути художником чи письменником: у будь-якій справі, де потрібний креативний підхід, він зможе проявити себе на «відмінно». А от щодо точних наук ситуація буде зворотною, тому якщо робота Тельця пов'язана, наприклад, з бухгалтерією, йому краще зайнятися продумуванням стратегії, а не підрахунком нулів.
Близнюкам слід бути акуратнішими з грошима – не важливо, чи їх власний це гаманець чи ні. День схиляє їх до спонтанних покупок, великих витрат, ризикованих вкладень та грошових авантюр. Завдяки такому марнотратному настрою, Близнюкам набагато легше втратити, ніж придбати. А це означає, що їм слід у цей день триматися подалі від грошей і всього, що пов'язано з ними.
За що б Рак не взявся, він схоплюватиме все на льоту! Його мозок обіцяє працювати чітко, як комп'ютер, завдяки чому Рак здатний не тільки оцінити чужі ідеї, але й зробити пару-трійку власних. У будь-яких справах, у яких Рак візьме участь, він прорахує всі кроки на кілька кроків уперед. Це допоможе йому діяти рішуче, але без помилок і знайти вигоду для себе навіть там, де ніхто з оточуючих цього не очікував!
Лева очікує насичений емоціями день – причому переважно емоціями приємними. Ситуація може порадувати його якимись подіями чи очікуванням їх. Можливо, начальство пообіцяє Леву просування у кар'єрі, його чимось порадують близькі або на нього чекають якісь інші привабливі бонуси. Окрилений надіями та перспективами, він може весь день перебувати у стані приємного збудження. Однак, незважаючи на всі плюси, емоції відволікатимуть Лева від запланованих справ.
Зірки радять Діві частіше прислухатися до голосу своєї інтуїції: вона не підведе! День надає їй хороший шанс отримати вигоду або зробити крок вгору кар'єрними сходами. Але скористатися цим шансом Діва зможе тільки якщо прийматиме рішення серцем, а не головою. Справа в тому, що для логічних висновків у Діви може не виявитися потрібної інформації, а ось її підсвідомість буде на висоті, даючи їй на подив слушні та прибуткові поради.
Кращим, що Терези можуть зробити, це відкрити у своєму житті нову сторінку. Зірки радять їм пошукати нові шляхи для вирішення звичних проблем, а заразом і внести у свої будні свіжий струмінь. Можливо, для цього Терезам потрібно по-новому розставити меблі в будинку, розробити свіжу стратегію у справах або оновити свій гардероб. Зробивши це, Терези можуть розраховувати на перспективний результат.
Скорпіона може чекати несподівана звістка, яка внесе корективи до його планів. Можливо, ця новина має відношення до особистого життя, а може вона пов'язана з якимись подіями у справах Скорпіона. Так чи інакше йому доведеться переглянути початковий графік. Не виключено, що чимало часу у нього піде на обговорення чи обмірковування новин, тому Скорпіонові нелегко виконатиме все, що він спочатку планував.
Для Стрільця – день рішучих дій! Щоб виграти бій, у нього спочатку треба вступити, і це слушний час для того, щоб почати битву, якщо вона вже назріла. Зірки наділяють Стрільця цілеспрямованістю, відвагою, умінням давати відсіч і жорстко стояти на своєму. Завдяки бійцівським якостям, Стрілець не тільки здатний піти врозріз думці оточуючих, а й відстояти свою точку зору і в результаті – здобути перемогу.
Козеріг може відчувати сумніви та коливання з будь-якого питання. Навіть у дрібницях Козерогу буде важко дійти рішення, так що він просто віддасть перевагу відкласти питання на потім або ж перекласти на чиїсь плечі. Натомість у невпевненості є й інша сторона: Козеріг не діятиме необдумано. Завдяки цьому можливість помилок у справах у обережного Козерога близька до абсолютного нуля.
Ситуація може вимагати від Водолія взятися за ті справи, які він уже давно відкладав у довгу скриньку. Можливо, він просто не знав, як до них підступитись! Якщо ж він не почне робити їх, то, не виключено, не зможе впоратися вже ніколи. Так що не варто шукати виправдання бездіяльності і лінощів - ніщо так не заважає просуванню вперед, як завали, що накопичилися. Розправившись з ними, Водолій позбавиться гир на своїх ногах!
За що б Риби не взялися, їхні таланти важко не помітити і не оцінити! Вони здатні відмінно впоратися з будь-якою справою і показати себе навколишнім з найвигіднішого боку. Особливо сильне враження їм вдасться справити на тих, з ким Риби раніше знайомі не були. Тому якщо їх чекають зустрічі з новими людьми або ділові переговори – кращого дня для цього їм не знайти!
Цей день ідеально підходить для пригод, подорожей або відпочинку на природі. Очікуються позитивні емоції, але уникайте суперечок – зірки не сприяють дипломатичності.
Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго – ввечері очікується ясна погода. Вранці опадів не очікується. Удень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться.
Україні професійне свято відзначають 27 квітня співробітники державного казначейства.
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