04.05.2024 07:30 Рита Парфенова

4 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.

Свято встановлено з метою вшанувати подвиг людей, які рятують тисячі життів. У цей день пожежники отримують премії та нагороди, згадують загиблих колег, проводять тренінги та інформаційні заходи.

2 грудня 1998 року в австралійському містечку Лінтон розгорілася сильна пожежа, а вітер поширив вогонь по всьому місту. У пожежі згоріли у своїй машині 5 працівників пожежної служби.

На згадку про жертв трагедії 4 травня 1999 року було встановлено Міжнародний день пожежників. Дата обрана невипадково, адже раніше в багатьох європейських країнах свято пожежників неофіційно відзначалося саме 4 травня.

4 травня шанувальники культової фантастичної саги Джорджа Лукаса відзначають неофіційне свято День «Зоряних війн».



Дата 4 травня обрана через таку, що часто звучить у фільмі і стала знаменитою цитати «May the force be with you» («Хай буде з тобою сила»), яку багато шанувальників обіграють як «May the fourth be with you» («4 травня з тобою").



2005 року в інтерв'ю телеканалу N24 Джорджа Лукаса попросили вимовити знамениту цитату. Слова Лукаса "May the force be with you" синхронний перекладач німецькою мовою переклав як "Am 4. Mai sind wir bei Ihnen" (укр. Ми будемо з вами 4 травня). Інтерв'ю було показано в ефірі телеканалу TV Total 18 травня 2005 року разом із перекладеною фразою.



День свята відзначають не лише шанувальники. Наприклад, у парках атракціонів влаштовуються тематичні «дні Зоряних війн», а компанія Disney на честь 4 травня випустила серію колекційних постерів. Офіційний веб-сайт саги 4 травня 2011 оголосив про вихід Blu-ray видання всіх шести фільмів і дав старт імпровізованому зворотному відліку.

Велика Субота, день напередодні Великодня, вважається днем скорботи і підготовки до свята для віруючих. Цього дня згадують поховання Ісуса Христа, коли Йосип Аримафейський поховав тіло Христа в печері і обмотав його благовонним маслом і білим полотном - плащаницею. Церковні служби у цей день особливі: проводиться хресний хід навколо храму з Плащаницею, яка пізніше переноситься на Престол на 40 днів. Велика Субота також відзначається сходженням Благодатного вогню в Храмі Гробу Господнього в Єрусалимі, що символізує Воскресіння Христове. Це диво трапляється щороку саме напередодні православного Великодня, і цей вогонь ніжний на дотик у перші хвилини. Благодатний вогонь розвозять з Єрусалиму в різні країни світу. У Велику Суботу також триває піст, під час якого можна споживати пісний хліб, сирі овочі і фрукти, горіхи, сухофрукти та мед. Цього дня прийнято проводити останні підготовки до свята: пекти паски, фарбувати яйця, роздавати милостиню і допомагати іншим. Важливо робити безкорисливі вчинки, просити вибачення у близьких і відпускати образи. У Велику Суботу існують суворі заборони: не слід прибирати, прати, прасувати, працювати на городі або в саду, ловити рибу, веселитися, влаштовувати весілля чи святкування, вживати алкоголь або сваритися.

Також цього дня

У 1655 народився Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер - винахідник фортепіано.



1673 – народився Клод Жилло, перший французький актор.



1715 – у Парижі була виготовлена перша складана парасолька.



1749 – народилася Шарлотта Сміт, англійська романіст та поет. Вона складала не лише з метою вираження своїх почуттів, а й із наміром заробити. Шарлотта рано вийшла заміж та народила десятьох дітей. Після того, як її чоловік був ув'язнений за борги, вона була змушена утримувати себе та своїх дітей письменницькою працею. Хоча її «елегії» принесли їй дохід, вона все ж таки звернулася до більш прибуткового жанру: публікуючи в рік за романом, вона непогано містила свою сім'ю.



1772 – народився Фрідріх Арнольд Брокгауз, німецький видавець, фундатор знаменитого енциклопедичного видавництва.



1777 – народився Луї Тенар, французький хімік, що відкрив перекис водню.



1838 – діячі культури викупили із кріпосної неволі українського поета Тараса Шевченка.



1846 – народився Еміль Галле, французький художник, майстер художнього скла та меблів. Розробив особливу техніку виготовлення декоративних предметів (ваз) із багатошарового скла, які почали називати на ім'я майстра – «галле».



1899 – народився Фріц фон Опель, німецький промисловець, творець автомобілів «Опель».



1904 – в Англії Генрі Ройс та Чарльз Роллс розпочали виробництво автомобілів під назвою «Роллс-Ройс».



1927 – у США створено Академію кіномистецтва, яка незабаром заснує призи «Оскар».



1929 – народилася Одрі Хепберн (справжнє ім'я Одрі Кетлін Хепберн-Растон), британська актриса англо-голландського походження, часто грала безневинних, напівдитячих персонажів («Римські канікули», «Моя прекрасна леді»).



1966 – народився Дмитро Лаленков, актор театру та кіно («Леся + Рома»).



1974 – пісня «Waterloo» гурту «АВВА» посіла перше місце у музичному рейтингу США.



1976 – перший концерт гурту «KISS».



1986 – зона евакуації довкола Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів.



1987 – народилася Настя Каменських, українська співачка.



1990 – Президія Верховної Ради Української РСР постановила перейменувати Ворошиловград на Луганськ.



1995 – у день п'ятиріччя проголошення незалежності Латвії, в латвійському селищі Скрунде, що в 120 км на південний захід від Риги, американською фірмою «Controlled Demolition Inc», найнятою урядом, демонстративно підірвано недобудовану багатоповерхову будівлю, в радянські часи. дальнього виявлення. Величезна бетонна коробка за секунди осіла на очах у численних глядачів, які зібралися на барвисте шоу з виконанням патріотичних пісень та піротехнічними забавами. На місці висадженої будівлі було посіяно траву, а понад 10 тисяч тонн високоякісного арматурного металу фірма-підривник отримала в оплату з правом продати одній з європейських країн.



1997 – Сеферіно Хіменес Малья був проголошений Блаженним і став офіційним покровителем циганів у католиків.



2000 – перша поява вірусу "I love you".



2000 – предмети із затонулого у 1912 році «Титаніка» продано на аукціоні «Сотбіс» за $60.000.



2023 – під час російсько-української війни війська української ППО за допомогою ЗРК Patriot вперше в історії збили російську гіперзвукову балістичну ракету «Кинджал».

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Антон, Іван, Кирило, Клим, Леонтій, Микита, Микола, Ян, Марія, Пелагея.

за Юліанським календарем: Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Олексій, Теодор, Федір, Яків.