27.06.2025 15:00 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 26 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3726 вакансії.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Механізатор комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах – 50 000 грн.
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Підсобний робітник – 41 800 грн.
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Представник торговельний – 33 000 грн.
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Начальник служби – 31 790 грн.
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Муляр – 30 000 грн.
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Заступник начальника відділу – 28 500 грн.
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Головний енергетик – 27 000 грн.
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Інженер-конструктор – 26 000 грн.
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Головний бухгалтер – 23 750 грн.
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Швачка – 22 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
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Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
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