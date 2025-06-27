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27.06.2025  15:00   Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 26 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3726 вакансії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
 
  • Механізатор комплексної бригади на навантажувально-розвантажувальних роботах – 50 000 грн. 
  • Підсобний робітник – 41 800 грн. 
  • Представник торговельний – 33 000 грн. 
  • Начальник служби – 31 790 грн. 
  • Муляр – 30 000 грн.  
  • Заступник начальника відділу – 28 500 грн. 
  • Головний енергетик – 27 000 грн. 
  • Інженер-конструктор – 26 000 грн. 
  • Головний бухгалтер  – 23 750 грн. 
  • Швачка – 22 000 грн. 
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
 
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498;  +38 (096) 055 48 69.  
 
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківське комунальне підприємство запрошує на роботу.
 
Тэги:  робота, харків
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