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27.06.2025  15:24   Рита Парфенова

Жительці Куп’янська заочно повідомлено про підозру в колабораціонізмі за роботу в окупаційній «владній» структурі

57-річна мешканка Куп’янська під час окупації району добровільно обіймала посади у так званій «військово-цивільній адміністрації». Вона керувала відділом казначейства, нині переховується та оголошена в розшук.

Мешканці Куп’янська оголошено підозру за співпрацю з окупантами під час російської окупації

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
57-річну мешканку Куп’янська заочно підозрюють у колабораційній діяльності. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України жінці оголосили за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.
 
За даними слідства, під час тимчасової окупації Куп’янська збройними силами РФ фігурантка добровільно пішла на співпрацю з загарбниками. Спочатку вона обіймала посаду «в. о. головного спеціаліста сектора внутрішньої політики Кондрашівського територіального відділу» у складі окупаційної адміністрації. Згодом її підвищили — вона стала «в. о. начальника відділу казначейства Управління фінансів» у так званій «військово-цивільній адміністрації».
 
Наразі підозрювана переховується від українських правоохоронців, її оголошено в розшук. Раніше їй уже повідомляли про підозру за ч. 2 ст. 111-1 КК України.
 
Досудове розслідування здійснюється Куп’янським райвідділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури та за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборанта з Ізюмського району засудили до 7 років ув’язнення за роботу в окупаційній адміністрації.
Тэги:  колаборант, харків
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