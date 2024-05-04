Ворожих шахеди викликали пожежі в Харкові: є постраждалі

Проти ночі 4 травня військові рф атакували місто Харків двома безпілотниками.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, вночі 4 травня російські загарбники здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Основ’янському району міста Харкову. Сталися 3 пожежі за різними адресами. Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів.
У пресслужбі ХОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки пострадждали чотири людини:
Обидва прильоти сталися по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. В результаті падіння уламків сбитих «Шахедів» сталося загорання цивільної двоповерхової офісної будівлі. Крім цього, рятувальники ліквідували загорання цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 травня близько 14:00 російські терористи скинули керовану авіаційну бомбу на житловий район Харкова.
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У Харкові сьогодні очікується безхмарний ранок, але вже у середині дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Проте не передбачається опадів.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
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