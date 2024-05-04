04.05.2024 08:09 Рита Парфенова

Ворожих шахеди викликали пожежі в Харкові: є постраждалі

Проти ночі 4 травня військові рф атакували місто Харків двома безпілотниками.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, вночі 4 травня російські загарбники здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по Основ’янському району міста Харкову. Сталися 3 пожежі за різними адресами. Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів.

У пресслужбі ХОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки пострадждали чотири людини:

отримали поранення 13-річна дитина та жінка, вони госпіталізовані;

у 89-річній жінки гостра реакція на стрес, їй надали допомогу на місці;

ще одне звернення надійшло від 52-річної жінки. Без госпіталізації.

Обидва прильоти сталися по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. В результаті падіння уламків сбитих «Шахедів» сталося загорання цивільної двоповерхової офісної будівлі. Крім цього, рятувальники ліквідували загорання цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 травня близько 14:00 російські терористи скинули керовану авіаційну бомбу на житловий район Харкова.