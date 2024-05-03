    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Рятувальники розповіли про пожежу, що виникла внаслідок ворожого обстрілу Харкова (фото, відео)
03.05.2024  17:30   Віталій Хінєвіч

Рятувальники розповіли про пожежу, що виникла внаслідок ворожого обстрілу Харкова (фото, відео)

3 травня близько 14:00 російські терористи знову скинули керовану авіаційну бомбу на цивільних людей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Бомба влучила у приватний сектор. Внаслідок потужного вибуху сталась пожежа у приватному житловому будинку на площі 100 кв.м. Зруйновано 3 житлових будинки.  З-під завалів одного з них рятувальники дістали тіло загиблої жінки. 
 
 
Горіли конструктивні елементи цієї зруйнованої оселі на площі 10 кв.м. 1 людину вдалось врятувати.
 
 
Також виявлені декілька пошкоджених будинків навколо, а також трамвай та легковий автомобіль. В трамваї на щастя без потерпілих.
 
 
До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось 50 осіб особового складу та 8 одиниць техніки  ДСНС. Психологи ДСНС надавали психологічну допомогу місцевим мешканцям.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 травня о 11:38 війська країни-агресора завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі міста Чугуїв.
 

Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.05 Надзвичайні події Окупанти обстріляли Чугуїв: знайдені уламки ракет системи Торнадо-С та ракет С-300 03.05 Надзвичайні події Загибла внаслідок ворожого удару по Харкову була прикута до ліжка 03.05 Надзвичайні події Пошкоджено 12 житлових будинків, ще 3 – повністю зруйновано: наслідки обстрілу Харкова 3 травня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 