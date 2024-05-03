03.05.2024 17:30 Віталій Хінєвіч

Рятувальники розповіли про пожежу, що виникла внаслідок ворожого обстрілу Харкова (фото, відео)

3 травня близько 14:00 російські терористи знову скинули керовану авіаційну бомбу на цивільних людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Бомба влучила у приватний сектор. Внаслідок потужного вибуху сталась пожежа у приватному житловому будинку на площі 100 кв.м. Зруйновано 3 житлових будинки. З-під завалів одного з них рятувальники дістали тіло загиблої жінки.

Горіли конструктивні елементи цієї зруйнованої оселі на площі 10 кв.м. 1 людину вдалось врятувати.

Також виявлені декілька пошкоджених будинків навколо, а також трамвай та легковий автомобіль. В трамваї на щастя без потерпілих.

До ліквідації наслідків ворожого удару залучалось 50 осіб особового складу та 8 одиниць техніки ДСНС. Психологи ДСНС надавали психологічну допомогу місцевим мешканцям.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 3 травня о 11:38 війська країни-агресора завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі міста Чугуїв.