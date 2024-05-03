03.05.2024 17:15 Віталій Хінєвіч

Чоловіку, у якого раптово зупинився кровообіг, прийшли на допомогу медики

Бригада медиків екстреної медичної допомоги успішно провела реанімаційні заходи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

2 травня о 08:03 надійшов екстрений виклик до чоловіка 83-х років. По прибуттю діагностовано критичне порушення ритму - фібриляцію передсердь з частотою серцевих скорочень 220 за хвилину.

О 8.20 стан хворого різко погіршився - сталася раптова зупинка кровообігу (фібриляція шлуночків). Бригадою було негайно розпочато реанімаційні заходи, в результаті яких через 6 хвилин були відновлені вітальні функції.

Успішну реанімацію провела бригада ЕМД №2302 у складі : фельдшера Артема Дончу, водія Олега Телепова.

Хворого шпиталізовано до лікувального закладу.

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