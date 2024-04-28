    
Главная Новини Харкова Медицина Медики Харківщини врятували постраждалу в ДТП жінку
28.04.2024  09:20   Віталій Хінєвіч

Медики Харківщини врятували постраждалу в ДТП жінку

25 квітня медикам надійшов екстрений виклик про дорожньо-транспортну пригоду із постраждалою.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
Повідомляється, що внаслідок ДТП було здійснено наїзд авто на 83-річну жінку.
 
Не очикуючи прибуття інших служб бригада ЕМД  самостійно звільнила постраждалу з під автівки.
 
В результаті тяжких численних травм сталась зупинка кровообігу. 
 
Бригада № 909 у складі: фельдшера Вікторії Ерещенко, медичної сестри Іллі Орлова, водія Миколи Корєва провела успішішні реанімаційні заходи і жінку у стабільному стані доставлено в лікарню швидкої допомоги.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що бригада медиків прийняла пологи в авто швидкої допомоги.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.04 Надзвичайні події За добу до поліції надійшло 1052 виклики від мешканців Харківщини 25.04 Надзвичайні події На Харківщині чоловік обікрав жінку на поминках 25.04 Надзвичайні події У Харкові патрульні виявили посвідчення водія з ознаками підробки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 