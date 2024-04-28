28.04.2024 08:50 Віталій Хінєвіч

Про ліквідацію наслідків обстрілів Харківської області розповіли рятувальники

Протягом доби з 27 по 28 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Протягом доби ворожі війська спричинили 1 пожежу у Куп'янському районі області.

Близько 12:50 внаслідок обстрілу в с. Благодатівка на території приватного домоволодіння горіли господарчі споруди на площі 60 кв.м. Також було пошкоджено 20 господарчих споруд. Постраждалих немає. Від ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

Вранці 27 квітня, ворог завдав удару по житловому сектору міста Вовчанськ. Пожежі не було. З-під уламків одного зі зруйнованих приватних житлових будинків рятувальники деблокували тіло чоловіка, 1956 року народження.

За добу рятувальниками здійснено 25 оперативних виїздів, з яких:

12 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинених ворожими обстрілами;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 – на допомогу населенню;

5 – інші виїзди.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.