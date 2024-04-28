28.04.2024 09:55 Віталій Хінєвіч

За добу до поліції надійшло 1052 виклики від мешканців Харківщини

Більшість звернень стосувалися порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, незаконного обігу наркотиків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 100 громадян.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2700 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території поліцейські викрили двох громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося дев’ять дорожньо-транспортних пригод, в яких вісім громадян отримали травми.

Працівники поліції викрили п’ятьох водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що про ліквідацію наслідків обстрілів Харківської області розповіли рятувальники.