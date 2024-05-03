03.05.2024 16:40 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Чугуїв: знайдені уламки ракет системи Торнадо-С та ракет С-300

3 травня о 11:38 війська країни-агресора завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі міста Чугуїв.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

На місці удару виявлені уламки двох ракет системи Торнадо-С з касетними бойовими елементами та двох ракет С-300.

Внаслідок обстрілу троє цивільних осіб зазнали поранень, серед них у чоловіків 46 та 35-річні діагностовано вибухові та осколкові травми. Поранені доставлені до Чугуївської міської лікарні, стан їх здоров’я стабільний.

Пошкоджені будівлі, багатоквартирний будинок, два цивільні автомобілі.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та поліцейські вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Холодногірський район Харкова 3 травня опинився під ворожим обстрілом УМПБ Д-30.