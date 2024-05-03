03.05.2024 16:40 Віталій Хінєвіч
Окупанти обстріляли Чугуїв: знайдені уламки ракет системи Торнадо-С та ракет С-300
3 травня о 11:38 війська країни-агресора завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі міста Чугуїв.
На місці удару виявлені уламки двох ракет системи Торнадо-С з касетними бойовими елементами та двох ракет С-300.
Внаслідок обстрілу троє цивільних осіб зазнали поранень, серед них у чоловіків 46 та 35-річні діагностовано вибухові та осколкові травми. Поранені доставлені до Чугуївської міської лікарні, стан їх здоров’я стабільний.
Пошкоджені будівлі, багатоквартирний будинок, два цивільні автомобілі.
На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та поліцейські вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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