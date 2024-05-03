    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти обстріляли Чугуїв: знайдені уламки ракет системи Торнадо-С та ракет С-300
03.05.2024  16:40   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли Чугуїв: знайдені уламки ракет системи Торнадо-С та ракет С-300

3 травня о 11:38 війська країни-агресора завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі міста Чугуїв.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
На місці удару виявлені уламки двох ракет системи Торнадо-С з касетними бойовими елементами та двох ракет С-300. 
 
Внаслідок обстрілу троє цивільних осіб зазнали поранень, серед них у чоловіків 46 та 35-річні діагностовано вибухові та осколкові травми. Поранені доставлені до Чугуївської міської лікарні, стан їх здоров’я стабільний. 
 
 
Пошкоджені будівлі, багатоквартирний будинок, два цивільні автомобілі. 
 
На місці події працювала слідчо-оперативна група, криміналісти та поліцейські вибухотехніки.
 
 
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Холодногірський район Харкова 3 травня опинився під ворожим обстрілом УМПБ Д-30.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.05 Надзвичайні події Рятувальники розповіли про пожежу, що виникла внаслідок ворожого обстрілу Харкова (фото, відео) 03.05 Надзвичайні події Загибла внаслідок ворожого удару по Харкову була прикута до ліжка 03.05 Надзвичайні події Пошкоджено 12 житлових будинків, ще 3 – повністю зруйновано: наслідки обстрілу Харкова 3 травня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 