03.05.2024 16:15 Віталій Хінєвіч
Загибла внаслідок ворожого удару по Харкову була прикута до ліжка
Холодногірський район Харкова 3 травня опинився під ворожим обстрілом УМПБ Д-30.
Фото надали у ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Зазначається, що влучання було по приватному сектору — зруйновано 3 будинки, пошкоджено 12.
Фото надали у ХОВА
Загинула 82-річна жінка, яка внаслідок інсульту 8 рокіа була прикута до ліжка.
Фото надали у ХОВА
66-річний чоловік зазнав травми від вибухової хвилі, а 81-річна жінка — отримала гостру реакцію на стресс.
Фото надали у ХОВА
Також Вибуховою хвилею заділо трамвай, який курсував неподалік — без постраждалих.
Фото надали у ХОВА
Раніше РЕДПОСТ
писав, що протягом минулого тижня рятувальники 20 разів виїжджали на гасіння пожеж,
шість з яких спричинив ворог.
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