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03.05.2024  16:15   Віталій Хінєвіч

Загибла внаслідок ворожого удару по Харкову була прикута до ліжка

Холодногірський район Харкова 3 травня опинився під ворожим обстрілом УМПБ Д-30.

Фото надали у ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зазначається, що влучання було по приватному сектору — зруйновано 3 будинки, пошкоджено 12. 
 
Фото надали у ХОВА
 
Загинула 82-річна жінка, яка внаслідок інсульту 8 рокіа була прикута до ліжка. 
 
Фото надали у ХОВА
 
66-річний чоловік зазнав травми від вибухової хвилі, а 81-річна жінка — отримала гостру реакцію на стресс.
 
Фото надали у ХОВА
 
Також Вибуховою хвилею заділо трамвай, який курсував неподалік — без постраждалих.
 
Фото надали у ХОВА
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулого тижня рятувальники 20 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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