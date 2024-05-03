03.05.2024 16:15 Віталій Хінєвіч

Загибла внаслідок ворожого удару по Харкову була прикута до ліжка

Холодногірський район Харкова 3 травня опинився під ворожим обстрілом УМПБ Д-30.

Фото надали у ХОВА

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зазначається, що влучання було по приватному сектору — зруйновано 3 будинки, пошкоджено 12.

Фото надали у ХОВА

Загинула 82-річна жінка, яка внаслідок інсульту 8 рокіа була прикута до ліжка.

Фото надали у ХОВА

66-річний чоловік зазнав травми від вибухової хвилі, а 81-річна жінка — отримала гостру реакцію на стресс.

Фото надали у ХОВА

Також Вибуховою хвилею заділо трамвай, який курсував неподалік — без постраждалих.

Фото надали у ХОВА

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулого тижня рятувальники 20 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.