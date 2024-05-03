03.05.2024 16:00 Віталій Хінєвіч
Пошкоджено 12 житлових будинків, ще 3 – повністю зруйновано: наслідки обстрілу Харкова 3 травня
Близько 14.00 російські військові за попередньою інформацією з території Бєлгородської області за допомогою літака здійснили авіаційний обстріл Холодногірського району Харкова.
Фото надали у ХОВА
Про це повідомив
керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, передає РЕДПОСТ.
За його словами, окупанти використовували снаряд УМПБ Д30-СН. Боєприпас влучивши в одноповерховий житловий будинок, у якому на той момент перебували місцеві жителі.
«Внаслідок обстрілу 12 приватних житлових будинків було пошкоджено, 3 приватні будинки були повністю зруйновані.
Одна жінка похилого віку загинула. Їй було 82 роки, вона перебувала в момент обстрілу у своїй кімнаті. Також двоє людей звернулися до лікарів за допомогою», - повідомив Олександр Фільчаков.
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