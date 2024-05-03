03.05.2024 15:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловіка підозрюють у розбитті скла на зупинці громадського транспорту

До правоохоронців звернулася жінка із інформацією про правопорушення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

2 травня на лінію 102 надійшов виклик "Пошкодження майна". Заявниця повідомила, що невідомий чоловік на вулиці Клочківській розбив скло на зупинці громадського транспорту.

Патрульні передали інформацію з описом імовірного порушника та розпочали пошук. За короткий час поліцейські виявили та затримали громадянина, який підпадав під опис. Чоловік зізнався, що саме він пошкодив скло.

Для встановлення обставин події патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

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