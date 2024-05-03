Дуже нетверезого водія зупинили за кермом авто у Харкові

Патрульні Харкова зупинили автомобіль, за кермом якого сидів чоловік, чий рівень алкоголя у крові в 18 разів перевищував норму.
Огляд водія за допомогою приладу Drager показав результат 3,70 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму в 18 разів. За цим фактом був складений адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).
Нагадуємо про відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані:
Водії повинні пам'ятати, що їхня відповідальність безпосередньо впливає на безпеку та життя учасників дорожнього руху.
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Використовуйте творчий підхід до завдань. Остерігайтеся вірусів, але будьте рішучі у вирішенні будь-яких завдань.
У Харкові очікується ясна погода, протягом усього дня без опадів.
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