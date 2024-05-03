03.05.2024 12:04 Рита Парфенова

Дуже нетверезого водія зупинили за кермом авто у Харкові

Патрульні Харкова зупинили автомобіль, за кермом якого сидів чоловік, чий рівень алкоголя у крові в 18 разів перевищував норму.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Учора о 23:00 під час патрулювання Шевченківського району поліцейські зупинили автомобіль Hyundai для перевірки. Під час розмови з водієм було помічено ознаки алкогольного сп'яніння, тому йому запропонували пройти відповідний огляд.

Огляд водія за допомогою приладу Drager показав результат 3,70 проміле алкоголю, що перевищує допустиму норму в 18 разів. За цим фактом був складений адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).

Нагадуємо про відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані:

Перша порука порушувачу полягає у штрафі 17 000 гривень і позбавленні права керування на 1 рік.

Друге порушення передбачає штраф у 34 000 гривень і позбавлення права керування на 3 роки.

У випадку третього порушення за рік передбачається штраф у 51 000 гривень і позбавлення права керування на 10 років.

Водії повинні пам'ятати, що їхня відповідальність безпосередньо впливає на безпеку та життя учасників дорожнього руху.

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