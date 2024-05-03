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03.05.2024  11:40   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом однієї доби поліція відреагувала на 1088 викликів від мешканців Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувалася порушень законів і звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайства та незаконного обігу наркотиків.

Особовий склад ГУНП в Харківській області доставив для перевірки 18 громадян під підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп і у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 1900 транспортних засобів, щоб запобігти нелегальному ввезенню зброї та наркотиків у населені пункти.

Під час відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин і вилучили заборонені речовини.

Також, за минулу добу на території Харківщини сталося 28 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, а 23 громадяни отримали травми.

Працівники поліції викрили 4 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 травня 2024 року.

Тэги:  поліція, харків
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