Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом однієї доби поліція відреагувала на 1088 викликів від мешканців Харківщини.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень стосувалася порушень законів і звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайства та незаконного обігу наркотиків.
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