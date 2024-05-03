Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Особовий склад ГУНП в Харківській області доставив для перевірки 18 громадян під підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп і у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів.

На блокпостах Харківської області правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили 1900 транспортних засобів, щоб запобігти нелегальному ввезенню зброї та наркотиків у населені пункти.

Під час відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин і вилучили заборонені речовини.

Також, за минулу добу на території Харківщини сталося 28 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, а 23 громадяни отримали травми.

Працівники поліції викрили 4 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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