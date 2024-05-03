Харків'яни зібрали великодні смаколики для захісників України

Мешканці Харкова привітали військові частини з Великоднем
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на фейсбук Новобаварского района
5,5 тисяч запашних пасок, 298 коробок зі смаколиками та власноруч виготовленими ляльками-мотанками напередодні свята Великодня передано новобаварцями на бойові позиції захисникам України.
Архієпископом Харківським та Слобожанським Митрофаном освячено пасочки для воїнів 92-ої ОШБ ім. кошового отамана Івана Сірка, 43-ої ОМБр, 93-ої ОМБр «Холодний яр» та 633-го окремого зенітного кулеметного батальйону.
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