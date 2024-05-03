03.05.2024 10:29 Рита Парфенова

На Харківщині від збройної агресії постраждали 356 дітей

Більше ніж 1865 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, станом на ранок 3 травня 2024 року 546 дітей загинули та понад 1319 отримали поранення різного ступеня тяжкості.



Зокрема, 2 травня через обстріл військами рф м. Дергачі Харківської області отримали поранення восьмеро дітей – семеро хлопчиків і одна дівчинка – віком від 8 до 15 років.



Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій – 530,

Харківській – 356,

Херсонській – 150,

Дніпропетровській – 136,

Київській – 130,

Запорізькій – 108,

Миколаївській – 104.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 травня 2024 року.