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03.05.2024  10:29   Рита Парфенова

На Харківщині від збройної агресії постраждали 356 дітей

Більше ніж 1865 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф.

дергачи

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Офіс Генерального прокурора, станом на ранок 3 травня 2024 року 546 дітей загинули та понад 1319 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зокрема, 2 травня через обстріл військами рф м. Дергачі Харківської області отримали поранення восьмеро дітей – семеро хлопчиків і одна дівчинка – віком від 8 до 15 років.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

  • Донецькій – 530,
  • Харківській – 356,
  • Херсонській – 150,
  • Дніпропетровській – 136,
  • Київській – 130,
  • Запорізькій – 108,
  • Миколаївській – 104.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 травня 2024 року.

Тэги:  смерть, дитина, харків, агресія росії
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