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03.05.2024  10:00   

Фіксував позиції ЗСУ під час прогулянок з собакою: у Харкові затримано коригувальника

Служба безпеки України затримала в Харкові російського агента, який використовував прогулянки з собакою як прикриття для шпигунської діяльності, спостерігаючи за позиціями Збройних Сил України.

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Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, під прикриттям прогулянок із собакою цей російський інформатор намагався визначити місця розташування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів ЗСУ.
 
Спецоперація СБУ по затриманню шпіона спрямовувалась на запобігання новим ракетно-бомбовим атакам на Харківщину, спрямованим на системи протиповітряної оборони, що захищають обласний центр та його околиці.

Якщо були б виявлені відповідні координати, він мав передати їх російським силам для атак на українські військові об'єкти. Але завдяки своєчасному виявленню і затриманню російського інформатора, Служба безпеки України завадила цим планам агресора.

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Під час розвідувальної діяльності кожен крок цього агента був документований співробітниками СБУ. Також були проведені комплексні заходи забезпечення безпеки підрозділів Збройних Сил, що захищають Харківщину.
 
Цей фігурант був затриманий під час завершального етапу спецоперації, коли він намагався приховано сфотографувати периметр одного з українських військових об'єктів.
 
У нього було вилучено мобільний телефон із фотографіями потенційної цілі для повітряного удару.
 
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Виявилося, що цей агент мав зв'язки з російською розвідкою через анонімний чат у месенджері, і використовував своїх колег та знайомих для здобуття інформації.

Наразі він перебуває під вартою і йому загрожує до 8 років позбавлення волі, відповідно до закону.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за розстріл цивільних під Харковом російський командир отримав вирок.
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