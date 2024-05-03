03.05.2024 09:44 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 3 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 3 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 11

Золочів – 16

Богодухів – 12

Коломак – 11

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 10

Слобожанське – 12

Купянск – 12

Красноград – 12

Лозова – 12

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 2 травня 2024 року.