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03.05.2024  09:22   Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

3 травня 2024 року в населених пунктах Чкаловської громади на Харківщині працюватимуть сапери.

розмінування

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

У селі Гракове Чкаловської територіальної громади з 10:00 до 16:00 буде виконано контрольоване знищення вибухонебезпечного предмету.

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 травня 2024 року.

 

 

Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків, агрессия россии
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