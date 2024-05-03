На Харківщині пролунають вибухи: причина

3 травня 2024 року в населених пунктах Чкаловської громади на Харківщині працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
У селі Гракове Чкаловської територіальної громади з 10:00 до 16:00 буде виконано контрольоване знищення вибухонебезпечного предмету.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 травня 2024 року.
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