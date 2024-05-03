03.05.2024 08:49 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 3 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулого тижня рятувальники 20 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі війська спричинили 3 пожежі у Чугуївському та Харківському районах області.



Так, зранку окупанти вгатили по лісовому масиву на території Старосалтівської громади Чугуївського району. Їхні снаряди підпалили хвойну підстилку на площі 1 га. Рятувальники ДСНС у співпраці з пожежниками лісгоспу ліквідували вогонь протягом 2-х годин.

Опівдні ворог завдав удару по с. Островерхівка Чугуївського району. Він прийшовся на комерційні господарчі будівлі і складські будівлі, що не експлуатувалися. Площа пожежі склала близько 300 кв.м. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Трохи згодом ворожі КАБи прилетіли посеред м. Дергачі Харківського району. В результаті атаки постраждало 9 людей, серед яких 8 дітей. Рятувальники загасили пожежу у трансформаторі. Пошкоджено 7 адміністративних будівель та 15 приватних будинків.



Загалом протягом доби з 2 по 3 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

19 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

7 – на допомогу населенню;

1 – інший виїзд.



Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 101 одиницю вибухонебезпечних предметів .



Мешканцям с. Морозівка Савинської громади рятувальники доставили 7,5 т. питної води.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 травня 2024 року.