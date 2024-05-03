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03.05.2024  08:49   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 3 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом минулого тижня рятувальники 20 разів виїжджали на гасіння пожеж, шість з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі війська спричинили 3 пожежі у Чугуївському та Харківському районах області.

Так, зранку окупанти вгатили по лісовому масиву на території Старосалтівської громади Чугуївського району. Їхні снаряди підпалили хвойну підстилку на площі 1 га. Рятувальники ДСНС у співпраці з пожежниками лісгоспу ліквідували вогонь протягом 2-х годин.

Опівдні ворог завдав удару по с. Островерхівка Чугуївського району. Він прийшовся на комерційні господарчі будівлі і складські будівлі, що не експлуатувалися. Площа пожежі склала близько 300 кв.м. Пожежу оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Трохи згодом ворожі КАБи прилетіли посеред м. Дергачі Харківського району. В результаті атаки постраждало 9 людей, серед яких 8 дітей. Рятувальники загасили пожежу у трансформаторі. Пошкоджено 7 адміністративних будівель та 15 приватних будинків.

Загалом протягом доби з 2 по 3 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:
19 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;
2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
7 – на допомогу населенню;
1 – інший виїзд.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 101 одиницю вибухонебезпечних предметів .

Мешканцям с. Морозівка Савинської громади рятувальники доставили 7,5 т. питної води.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 травня 2024 року.

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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