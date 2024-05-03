03.05.2024 08:20 Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 3 травня

Останні 24 години російські війська обстрілювали Чугуївський, Куп'янський та Харківський райони з різних видів озброєння, включаючи авіацію, артилерію та міномети.



Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, цинічні атаки військових рф призвели до загибелі та поранення цивільних мешканців Харківщини, включаючи дітей.

Зафіксовані руйнування:

Дергачі . 2 травня близько 16:00 ворог завдав авіаудари, внаслідок чого постраждали 8 дітей та 75-річний чоловік. Пошкоджені приватні домоволодіння, будівля спортивного клубу, в якому тренувалися діти.

. 2 травня близько 16:00 ворог завдав авіаудари, внаслідок чого постраждали 8 дітей та 75-річний чоловік. Пошкоджені приватні домоволодіння, будівля спортивного клубу, в якому тренувалися діти. Петропавлівка . 2 травня о 07:00 внаслідок артобстрілу поранення отримала цивільна жінка, 1960 року народження.

. 2 травня о 07:00 внаслідок артобстрілу поранення отримала цивільна жінка, 1960 року народження. Куп’янськ . 2 травня близько 11:30 внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» касетним боєприпасам 9Н210 пошкоджені приватні домоволодіння. Поранення отримав цивільний чоловік, 1957 р.н.

. 2 травня близько 11:30 внаслідок обстрілу з РСЗВ «Ураган» касетним боєприпасам 9Н210 пошкоджені приватні домоволодіння. Поранення отримав цивільний чоловік, 1957 р.н. Новоосинове . 2 травня близько 19:00 внаслідок ворожого артобстрілу калібром 152 мм загинув цивільний чоловік.

. 2 травня близько 19:00 внаслідок ворожого артобстрілу калібром 152 мм загинув цивільний чоловік. Липці . 2 травня о 15:35 стався мінометний ворожий обстріл військовими рф. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, гаражі, споруди на об’єкті цивільної інфраструктури.

Близько 16:30 російські військові завдали удари керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, надвірні будівлі, господарчі споруди, гаражі.

. 2 травня о 15:35 стався мінометний ворожий обстріл військовими рф. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок, гаражі, споруди на об’єкті цивільної інфраструктури. Близько 16:30 російські військові завдали удари керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки, надвірні будівлі, господарчі споруди, гаражі. Вовчанськ . 3 травня близько 01:00 військові рф обстріляли місто з мінометів. Пошкоджено приватний будинок.

. 3 травня близько 01:00 військові рф обстріляли місто з мінометів. Пошкоджено приватний будинок. Вовчанські Хутори . 2 травня близько 08:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок.

. 2 травня близько 08:30 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок. Старий Салтів . 2 травня о 00:20 внаслідок ворожого обстрілу горіла хвойна підстилки на площі 1 га.

. 2 травня о 00:20 внаслідок ворожого обстрілу горіла хвойна підстилки на площі 1 га. Островерхівка . 2 травня близько 12:15 відбувся ракетний обстріл Гром Е-1 з боку рф, внаслідок чого пошкоджено господарчі споруди приватного сільгосппідприємства.

. 2 травня близько 12:15 відбувся ракетний обстріл Гром Е-1 з боку рф, внаслідок чого пошкоджено господарчі споруди приватного сільгосппідприємства. Баранівка. 2 травня о 02:10 російські окупанти здійснили артобстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.

О 23:15 військові рф обстріляли населений пункт з РСЗВ. Без постраждалих.

Слідчі, криміналісти і вибухотехніки, які працювали на місцях влучань ворожих боєприпасів, провели огляд місць подій, зібрали матеріальні докази та розпочали кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Росії.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 3 травня 2024 року.