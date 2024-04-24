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24.04.2024  11:01   Рита Парфенова

Водія у наркотичному сп'янінні притягнули до відповідальності у Харкові

Патрульні Харкова притягнули до відповідальності водія, який скоїв ДТП у стані сп'яніння

Новини Харкова: водій скоїв ДТП у стані сп'яніння
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ, працівники патрульної поліції зафіксували вчора вночі ДТП, під час якої водій, ймовірно, перебуваючи у стані сп'яніння, наїхав на бордюр, в результаті чого його автомобіль перевернувся на дах.

Під час взаємодії з інспекторами, водій проявляв ознаки наркотичного сп'яніння і відмовився від проходження відповідного огляду.

У зв'язку з цими обставинами патрульні відсторонили водія від керування автомобілем та склали на нього адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, а також за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харкова щоденно затримують осіб, що мають відношення до зберігання наркотиків.

 

Тэги:  водій, харків
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