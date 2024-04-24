Водія у наркотичному сп'янінні притягнули до відповідальності у Харкові

Під час взаємодії з інспекторами, водій проявляв ознаки наркотичного сп'яніння і відмовився від проходження відповідного огляду.

У зв'язку з цими обставинами патрульні відсторонили водія від керування автомобілем та склали на нього адміністративні протоколи за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП, а також за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харкова щоденно затримують осіб, що мають відношення до зберігання наркотиків.