Патрульні Харкова знайшли наркотики у мобільнику (фото)

Для подальшого розслідування цих випадків залучені слідчі.

Правоохоронці нагадують, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 22 квітня 2024 року 848 жителів Харківщини зателефонували на спецлінію "102" та повідомили про правопорушення або події.