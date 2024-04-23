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23.04.2024  12:39   Рита Парфенова

Патрульні Харкова знайшли наркотики у мобільнику (фото)

Прапвохоронці Харкова продовжують щоденно затримувати осіб, що мають відношення до зберігання наркотиків.

наркотики
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Протягом останньої доби патрульні виявили 9 осіб, які, ймовірно, мали при собі наркотичні речовини. Під час проведення поверхневих перевірок поліцейські виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження.

Для подальшого розслідування цих випадків залучені слідчі.

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Правоохоронці нагадують, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом 22 квітня 2024 року 848 жителів Харківщини зателефонували на спецлінію "102" та повідомили про правопорушення або події.

Тэги:  наркотики, харків
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