23.04.2024 11:37 Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 100 осіб

Протягом 22 квітня 2024 року 848 жителів Харківщини зателефонували на спецлінію "102" та повідомили про правопорушення або події.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, усі ці звернення були оперативно опрацьовані. Більшість з них стосувалися злочинів проти національної безпеки, привласнення чужого майна та випадків шахрайства.

Поліцейські у Харківській області затримали 100 громадян за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистській діяльності та доставили їх до територіальних підрозділів для подальшої перевірки.

У зв'язку з метою недопущення потрапляння нелегальної зброї та наркотичних речовин до населених пунктів, поліцейські спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби на блокпостах Харківської області. Під час таких перевірок вилучено заборонені наркотичні речовини у одного з порушників.

Протягом останньої доби на території Харківщини сталося 12 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких двоє осіб загинули, а ще 5 отримали травми.



Правоохоронці склали 7 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:

1 – за керування автомобілями у стані сп’яніння;

3 – за керування без відповідних документів;

3 – за перевищення швидкості.