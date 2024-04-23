На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 100 осіб

Протягом 22 квітня 2024 року 848 жителів Харківщини зателефонували на спецлінію "102" та повідомили про правопорушення або події.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, усі ці звернення були оперативно опрацьовані. Більшість з них стосувалися злочинів проти національної безпеки, привласнення чужого майна та випадків шахрайства.
Поліцейські у Харківській області затримали 100 громадян за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистській діяльності та доставили їх до територіальних підрозділів для подальшої перевірки.
У зв'язку з метою недопущення потрапляння нелегальної зброї та наркотичних речовин до населених пунктів, поліцейські спільно з військовослужбовцями перевіряють транспортні засоби на блокпостах Харківської області. Під час таких перевірок вилучено заборонені наркотичні речовини у одного з порушників.
Протягом останньої доби на території Харківщини сталося 12 дорожньо-транспортних пригод, внаслідок яких двоє осіб загинули, а ще 5 отримали травми.
Правоохоронці склали 7 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:
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